Τσουχτερά πρόστιμα σε 450.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων - Ποιοι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα σε ανασφάλιστα αυτοκίνητα, σε όσα δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή σε όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν δηλώσει σε ακινησία.

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα δίκυκλα είναι 250 ευρώ, 500 ευρώ για τα αυτοκίνητα και 1000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά

Για οχήματα που οι ιδιοκτήτες του δεν έχουν πληρώσει τα τέλη το πρόστιμο είναι ίσο με τα τέλη συν τα τέλη.

Οι έλεγχοι γίνονται με σκανάρισμα των πινακίδων και διασταυρώσεις των στοιχείων. Για τον έλεγχο των αυτοκινήτων που έχουν δηλωθεί σε ακινησία και κυκλοφορούν στους δρόμους, οι παραχωρησιούχοι των διοδίων είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν κωδικοποιημένα τις πινακίδες των αυτοκινήτων που πέρασαν, κάθε μήνα. Στην περίπτωση που βρεθεί όχημα να κυκλοφορεί παρόλο που έχει δηλωθεί σε ακινησία το πρόστιμο είναι από 10.000 έως 30.000 ευρώ.

Εάν εντοπιστεί όχημα το οποίο δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ το πρόστιμο κυμαίνεται από 150 έως 400 ευρώ και γίνεται έλεγχος ξανά σε 3 μήνες.