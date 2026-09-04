Μενού

Ultra Luxury Tourism προορισμός η Ελλάδα - Βίλες που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα

Οι υπερπολυτελείς βίλες που μισθώνονται έναντι χιλιάδων ή ακόμη και δεκάδων χιλιάδων ευρώ ανά ημέρα δεν απευθύνονται στον μέσο ταξιδιώτη.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς τουρισμού υπερπολυτελείας (Ultra Luxury Tourism) έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, προσελκύοντας επισκέπτες με πολύ υψηλή αγοραστική δύναμη, οι οποίοι αναζητούν ιδιωτικότητα, εξατομικευμένες υπηρεσίες και εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Οι υπερπολυτελείς βίλες που μισθώνονται έναντι χιλιάδων ή ακόμη και δεκάδων χιλιάδων ευρώ ανά ημέρα δεν απευθύνονται στον μέσο ταξιδιώτη. Αφορούν μια ιδιαίτερα περιορισμένη αλλά ιδιαίτερα εύρωστη κατηγορία επισκεπτών, για τους οποίους το κόστος διαμονής δεν αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ