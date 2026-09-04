Ultra Luxury Tourism προορισμός η Ελλάδα - Βίλες που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα

Σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς τουρισμού υπερπολυτελείας (Ultra Luxury Tourism) έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, προσελκύοντας επισκέπτες με πολύ υψηλή αγοραστική δύναμη, οι οποίοι αναζητούν ιδιωτικότητα, εξατομικευμένες υπηρεσίες και εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Οι υπερπολυτελείς βίλες που μισθώνονται έναντι χιλιάδων ή ακόμη και δεκάδων χιλιάδων ευρώ ανά ημέρα δεν απευθύνονται στον μέσο ταξιδιώτη. Αφορούν μια ιδιαίτερα περιορισμένη αλλά ιδιαίτερα εύρωστη κατηγορία επισκεπτών, για τους οποίους το κόστος διαμονής δεν αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr