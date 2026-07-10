Απόσυρση μοντέλων, περιορισμό του εξοπλισμού των αυτοκινήτων της και μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικότητας σχεδιάζει μεταξύ άλλων η διοίκηση της Volkswagen, προκειμένου η εταιρία να καταστεί «η πιο ελκυστική αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο» έως το 2030. Για την ώρα πάντως δεν εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις για περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας και κλείσιμο έως και πέντε εργοστασίων εντός Γερμανίας.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, το εποπτικό συμβούλιο του ομίλου αποφάσισε απόψε να προχωρήσει στο πρόγραμμα εξυγίανσης που εκπόνησε ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Το αμέσως προσεχές διάστημα η VW θα προχωρήσει σε μείωση της γκάμας των μοντέλων κατά έως και 50%, ενώ κατά σχεδόν 75% θα περιοριστούν και τα παρεχόμενα επίπεδα εξοπλισμού των οχημάτων της.

Ταυτόχρονα, η εταιρία θα εστιάσει στη μείωση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στα 9 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και στη βελτιστοποίηση των δομών της διοίκησης, ενώ θα επιδιώξει να ευθυγραμμίσει την παραγωγή, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις με την κύρια αυτοκινητοβιομηχανική της δραστηριότητα. Επιπλέον, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πρόκειται να εξεταστεί αυστηρά ως προς την απόδοση των επενδύσεων και τη στρατηγική του σημασία.

Στόχος είναι να αποφευχθεί η κρίση ή τουλάχιστον να αποτραπεί η κατάρρευση του μεριδίου αγοράς λόγω του ανταγωνισμού από την Κίνα.

«Κάνουμε τον Όμιλο Volkswagen ταχύτερο, πιο ισχυρό και πιο ανταγωνιστικό. Η Volkswagen θα πρέπει να γίνει η πιο ελκυστική αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο» έως το 2030, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπλούμε.

Ο οικονομικός διευθυντής Άρνο Άντλιτς κατέστησε από την πλευρά του σαφές ότι έχει αυξηθεί δραματικά η πίεση για την ανάληψη δράσης. Τα προγράμματα μείωσης του κόστους που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής δεν επαρκούν πλέον υπό το πρίσμα των δασμών, των γεωπολιτικών κινδύνων και του αυξανόμενου ανταγωνισμού, εξήγησε και τόνισε ότι η Volkswagen πρέπει τώρα να «αναπροσαρμόσει ριζικά» το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Στο σχέδιο που εγκρίθηκε απόψε πάντως δεν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την Handelsblatt, τελικές αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενο κλείσιμο εργοστασίων, πρόσθετες περικοπές θέσεων εργασίας ή μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση του ομίλου.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαρρεύσει πληροφορίες σχετικά με εισήγηση της διοίκησης για κατάργηση έως και 120.000 θέσεων εργασίας και για κλείσιμο ακόμη και πέντε εργοστασίων εντός Γερμανίας, με πιθανότερα αυτά της VW στο Έμντεν, στο Ανόβερο, στο Τσβίκαου και στο Όσναμπρουκ, καθώς και το εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ.