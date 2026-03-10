Voucher 750 ευρώ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (δράση 16913), το οποίο προβλέπει εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ μικτά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του gov.gr και θα γίνονται δεκτές μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 114.384 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ηλικίας άνω των 18 ετών και τουλάχιστον αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η κατάρτιση περιλαμβάνει 150 ώρες τηλεκατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας, με επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχη δράση της ίδιας πρωτοβουλίας τα τελευταία δύο χρόνια. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά όπως:

ΑΦΜ

ΑΜΚΑ

ταυτότητα

τίτλο σπουδών

στοιχεία εργασίας από το Εργάνη και

IBAN τραπεζικού λογαριασμού

Τα προγράμματα κατάρτισης επικεντρώνονται κυρίως σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, η διαχείριση ενέργειας, ο οικονομικός εγγραμματισμός και οι σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες.