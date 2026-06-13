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Wall Street: Άνοδος εξαιτίας του Έλον Μασκ και του... Ιράν

Το ντεμπούτο της SpaceX και η αισιοδοξία για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έφεραν κέρδη στη Wall Street.

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Wall Street
Χρηματιστήριο της Wall Street | ΑΠΕ-ΜΠΕ/SARAH YENESEL
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Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ύστερα από μια συνεδρίαση κατά την οποία ξεχώρισε το ντεμπούτο της SpaceX του Έλον Μασκ στη Wall Street.

Το επενδυτικό κλίμα τονώθηκε χάρη στην αισιοδοξία για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 353,51 μονάδων (+0,70%), στις 51.202,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 79,18 μονάδων (+0,31%), στις 25.888,84 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,16 μονάδων (+0,50%), στις 7.431,46 μονάδες.

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