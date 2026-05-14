Wall Street: Άνοδος με το βλέμμα των επενδυτών στραμμένο στο... Πεκίνο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Wall Street, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά και ο Dow Jones ξεπέρασε ξανά το φράγμα των 50.000 μονάδων, με το βλέμμα των επενδυτών στραμμένο στο Πεκίνο και τις συνομιλίες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 370,26 μονάδων (+0,75%), στις 50.063,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 232,87 μονάδων (+0,88%), στις 26.635,22 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 56,99 μονάδων (+0,77%), στις 7.501,24 μονάδες.