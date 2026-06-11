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Wall Street: «Βουτιά» εν μέσω νέας κλιμάκωσης στον πόλεμο με το Ιράν

Κλείσιμο με σημαντική πτώση για την Wall Street όπου οι επενδυτές εκφράζουν φόβους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

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Χρηματιστές της Wall Street
Χρηματιστές της Wall Street | Getty
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Με σημαντικές απώλειες έκλεισε χθες Τετάρτη η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λόγω της «βουτιάς» που σημείωσαν μετοχές εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου και εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην αντιπαράθεση ΗΠΑ - Ιράν.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 953,33 μονάδων (–1,87%), στις 49.918,78 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 509,32 μονάδων (–1,98%), στις 25.169,50 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 119,66 μονάδων (–1,62%), στις 7.266,99 μονάδες.

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