Wall Street: Η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed έφερε νέα πτώση

Με απώλειες έκλεισε χθες Τετάρτη η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για αύξηση επιτοκίων σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 631,21 μονάδων (-1,21%), στις 51.461,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή πτώση 3,14 μονάδων (-0,01%), στις 25.978,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,92 μονάδων (-0,45%), στις 7.551,81 μονάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τετάρτη το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve, Fed για συντομία), που χαρακτήρισε «εχθρικό», ότι αύξησε τα επιτόκια για πολιτικούς λόγους, αποφεύγοντας πάντως να επιτεθεί προσωπικά στον πρόεδρό του, που διόρισε ο ίδιος νωρίτερα φέτος.

«Ο Κέβιν Γουόρς είναι άνθρωπος ακέραιος, αλλά όση κι αν είναι η ποιότητα της δουλειάς του, είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει το εχθρικό (διοικητικό) συμβούλιο», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η Fed «αυξάνει τα επιτόκια για να βλάψει όσο περισσότερο γίνεται τον Τραμπ», συνέχισε, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. «Τα αυξάνει για πολιτικούς λόγους», επέμεινε.