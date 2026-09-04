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Wall Street: Η ελπίδα για σταθερά επιτόκια έφερε το «πράσινο»

Ενισχύθηκαν οι προσδοκίες επενδυτών ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της αυτόν τον μήνα και η Wall Street επέστρεψε στα κέρδη.

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Newsroom
Wall Street
Χρηματιστήριο της Wall Street | ΑΠΕ-ΜΠΕ/SARAH YENESEL
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Με κέρδη έκλεισε χθες η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της αυτόν τον μήνα.

Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις του Κρίστοφερ Γουόλερ, μέλους του ΔΣ της Fed, ο οποίος είπε πως θα ταχθεί υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα εφόσον τα στοιχεία δείξουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 624,16 μονάδων (+1,18%), στις 53.686,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 366,23 μονάδων (+1,40%), στις 26.584,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 81,11 μονάδων (+1,06%), στις 7.747,71 μονάδες.

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