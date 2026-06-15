Wall Street: Ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones έφεραν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με κέρδη έκλεισε σήμερα η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, στον απόηχο της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 468,77 μονάδων (+0,92%), στις 51.671,03 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 795,09 μονάδων (+3,07%), στις 26.683,94 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 122,83 μονάδων (+1,65%), στις 7.554,29 μονάδες.
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