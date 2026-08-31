Wall Street: «Κατρακύλα» μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες έκλεισε σήμερα η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 374,09 μονάδων (-0,70%), στις 53.185,90 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 31,53 μονάδων (-0,12%), στις 26.370,88 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 25,62 μονάδων (-0,33%), στις 7.686,14 μονάδες.
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