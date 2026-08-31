Μενού

Wall Street: «Κατρακύλα» μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, έφεραν το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στο «κόκκινο».

Reader symbol
Newsroom
Χρηματιστές της Wall Street
Χρηματιστές της Wall Street | Getty
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με απώλειες έκλεισε σήμερα η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 374,09 μονάδων (-0,70%), στις 53.185,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 31,53 μονάδων (-0,12%), στις 26.370,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 25,62 μονάδων (-0,33%), στις 7.686,14 μονάδες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ