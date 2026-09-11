Wall Street: Μία ακόμα συνεδρίαση στα «κόκκινα» με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες έκλεισε (και) την Πέμπτη η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που προκαλείται από το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, ανησυχεί τους επενδυτές που ζητούν επίσης υψηλότερο κόστος δανεισμού.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 316,56 μονάδων (-0,60%), στις 52.064,10 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 171,62 μονάδων (-0,65%), στις 26.081,72 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με απώλειες 44,66 μονάδων (- 0,58%), στις 7.591,70 μονάδες.
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