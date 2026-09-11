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Wall Street: Μία ακόμα συνεδρίαση στα «κόκκινα» με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

«Κοκκίνισαν» τα ταμπλό της Wall Street την Πέμπτη, με τον Dow Jones να κάνει βουτιά 300 μονάδων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξεπερνώντας τα 100 δολάρια.

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Με απώλειες έκλεισε (και) την Πέμπτη η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που προκαλείται από το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, ανησυχεί τους επενδυτές που ζητούν επίσης υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 316,56 μονάδων (-0,60%), στις 52.064,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 171,62 μονάδων (-0,65%), στις 26.081,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με απώλειες 44,66 μονάδων (- 0,58%), στις 7.591,70 μονάδες.

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