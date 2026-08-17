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Wall Street: Πετρέλαιο και Μέση Ανατολή έφεραν ξανά το κόκκινο στους δείκτες

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων, μαζί με τις νέες ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή, έφεραν νέα πτώση στη Wall Street.

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Στο κόκκινο έκλεισε σήμερα η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων, μαζί με τις νέες ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή ενθάρρυναν τους λίγους ενεργούς επενδυτές να επιδείξουν προσοχή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 272,63 μονάδων (-0,51%), στις 53.459,78 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 84,25 μονάδων ( -0,32%), στις 26.644,91 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, υποχώρησε κατά 40,70 μονάδες (- 0,52%) στις 7.745,06 μονάδες.

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