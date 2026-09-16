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Wall Street: Πετρέλαιο, ομόλογα και ΑΙ «έριξαν» πάλι τους δείκτες

Για μία ακόμα συνεδρίαση η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έκλεισε στα «κόκκινα» καταγράφοντας πτώση σε όλους τους βασικούς δείκτες.

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Με απώλειες έκλεισε χθες η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς και την ανησυχία σχετικά με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 328,09 μονάδων (-0,63%), στις 52.093,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 204,84 μονάδων (-0,78%), στις 25.981,57 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 34,25 μονάδων (-0,45%), στις 7.585,73 μονάδες.

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