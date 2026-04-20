Με απώλειες έκλεισε σήμερα η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 4,87 μονάδων (–0,01%), στις 45.960,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 64,08 μονάδων (–0,26%), στις 21.408,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,92 μονάδων (–0,24%), στις 6.477,16 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να παρατείνει την εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της, και είπε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία.

Λίγο πιο πριν ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί... απόψε στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και απείλησε ότι εάν δεν υπογραφεί συμφωνία, θα «ανατινάξει κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και γέφυρα στο Ιράν».