Wall Street: Στάση αναμονής με το βλέμμα σε πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Wall Street, έκλεισε σήμερα χωρίς σαφή κατεύθυνση, καθώς η ανοδική δυναμική των τελευταίων ημερών έδειξε σημάδια ύφεσης, ενώ η αγορά περιμένει μια συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 0,49%, ενισχυμένος κατά 263,24 μονάδες, στις 54.349,12 μονάδες
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 0,83% και απώλειες 221,55 μονάδων, στις 26.363,44 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, υποχώρησε κατά 0,17%, με απώλειες 12,97 μονάδων, στις 7.723,55 μονάδες.
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