Wall Street: Στο «κόκκινο» ξανά υπό τον φόβο του πληθωρισμού

Με απώλειες έκλεισε την Τετάρτη η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι υψηλές τιμές της ενέργειας ανησυχούν τους επενδυτές και αυξάνουν περαιτέρω τους κινδύνους για έναν πληθωρισμό που επιμένει.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 405,41 μονάδων (-0,77%), στις 52.380,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με απώλειες 168,07 μονάδων (- 0,64%), στις 26.253,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με την υποχώρηση 37,16 μονάδων (- 48%), στις 7.636,36 μονάδες.