Wall Street: Τα κρατικά ομόλογα «έσπασαν» το αρνητικό σερί

Με κέρδη έκλεισε χθες η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) τον Ιούλιο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θα υπερδιπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, ξάφνιασε την αγορά και οδήγησε στην απότομη μείωση των αποδόσεων. Παράλληλα, οι επενδυτές ανέλυσαν την αναστολή των δασμών στα καναδικά προϊόντα, αλλά και τα πρακτικά της Fed.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 119,65 μονάδων (+0,22%), στις 53.463,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 41,37 μονάδων (+0,16%), στις 26.331,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,22 μονάδων (+0,21%), στις 7.707,98 μονάδες.