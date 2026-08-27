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Wall Street: Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό έφεραν νευρικότητα στους επενδυτές

Για μία ακόμα φορά ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες «έστειλε» στο κόκκινο το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

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Χρηματιστές της Wall Street
Χρηματιστές της Wall Street | Getty
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Με απώλειες έκλεισε χθες η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις των ειδικών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 113,52 μονάδων (–0,21%), στις 53.463,88 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 21,10 μονάδων (–0,08%), στις 26.130,19 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 1,58 μονάδων (–0,02%), στις 7.675,70 μονάδες.

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