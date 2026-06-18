Wall Street: Ξανά στα «κόκκινα» εξαιτίας πιθανής αύξησης των επιτοκίων από τη Fed

Με απώλειες έκλεισε σήμερα η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς πολλοί επενδυτές θεωρούν πως η επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας θα είναι μια αύξηση επιτοκίων, αφότου ο επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς υπογράμμισε την ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού.

Η Fed διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 507,12 μονάδων (–0,98%), στις 51.492,55 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 354,68 μονάδων (–1,35%), στις 26.021,65 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 91,25 μονάδων (–1,21%), στις 7.420,10 μονάδες.