Wall Street: Ξανά στο κόκκινο εξαιτίας της Μέσης Ανατολής, του πετρελαίου και του... ΑΙ

Με απώλειες έκλεισε σήμερα η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω έντονης ανησυχίας σχετικά με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να παραμένει στο προσκήνιο, όπως και η πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 152,09 μονάδων (-0,29%), στις 52.421,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 146,62 μονάδων (-0,56%), στις 26.186,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 37 μονάδων (-0,48%), στις 7.619,98 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ χαρακτήρισε ως «φάρσα» την προειδοποίηση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιρειών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι ΦΑΡΣΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.