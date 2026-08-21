Wall Street: Ξανά στο «κόκκινο» με ισχυρές απώλειες

Με απώλειες έκλεισε χθες Πέμπτη η Wall Street, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων κατέγραψαν σημαντική άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, εντείνοντας την ανησυχία σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Και αυτά την ώρα που, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά το ιστορικό όριο των 40 τρισ. δολαρίων και διαμορφώθηκε την Τρίτη στα 40,047 τρισ. δολάρια, από 39,987 τρισ. δολάρια μία ημέρα νωρίτερα. Από το συνολικό ποσό, περίπου 32,266 τρισ. δολάρια αφορούν χρέος που βρίσκεται στα χέρια επενδυτών και του κοινού, ενώ άλλα 7,782 τρισ. αποτελούν ενδοκυβερνητικές υποχρεώσεις.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 703,84 μονάδων (-1,32%), στις 52.759,21 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 263,92 μονάδων (-1%), στις 26.067,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 66,82 μονάδων (-0,87%), στις 7.641,16 μονάδες.