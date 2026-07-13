Ξεκινά το «κυνήγι» για τα φοιτητικά σπίτια: Οι τιμές σε τέσσερις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

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Παράλληλα, με το μηχανογραφικό και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις, οι οικογένειες ξεκινούν το «κυνήγι» για την εύρεση φοιτητικής στέγης.

Οι θέσεις στις εστίες είναι λίγες και σύμφωνα με νέα στοιχεία, λίγες είναι και οι επιλογές για διαμερίσματα με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, όπου συνέλεξε στοιχεία από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κρήτη, φαίνεται ότι όλα τα ενοίκια έχουν καταγράψει άνοδο.

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Φοιτητική στέγη: Αναλυτικά οι τιμές σε τέσσερις μεγάλες πόλεις

Στην Αθήνα οι τιμές κυμαίνονται:

Στου Ζωγράφου μια γκαρσονιέρα 35 τ.μ. κοστίζει 400 με 750 ευρώ και ένα δυάρι 40 - 50 τ.μ. κοστίζει 80 με 800 ευρώ

μια γκαρσονιέρα 35 τ.μ. κοστίζει 400 με 750 ευρώ και ένα δυάρι 40 - 50 τ.μ. κοστίζει 80 με 800 ευρώ Στην Καλλιθέα μια γκαρσονιέρα 35 τ.μ. κοστίζει από 400 έως 600 ευρώ και ένα δυάρι κοστίζει 540 - 850 ευρώ

Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές κυμαίνονται:

Στην περιοχή της Καμάρας μια γκαρσονιέρα 30 - 45 τ.μ. κοστίζει 380 με 650 ευρώ και ένα διαμέρισμα 50 - 60 τ.μ. 450 - 750 ευρώ

Στην Κρήτη οι τιμές κυμαίνονται:

Στο Ρέθυμνο οι τιμέ για γκαρσονιέρα κυμαίνονται στα 500 - 58- ευρώ και για ένα δυάρι στα 650 ευρώ

Στην Πάτρα οι τιμές κυμαίνονται:

Για διαμερίσματα έως 25 τ.μ. η τιμή ανέρχεται στα 280 - 450 ευρώ, για 30 - 45 τ.μ. από 280 έως 600 ευρώ και για 50 - 60 τ.μ. από 350 έως 700 ευρώ