Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη οι εμπορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα έχουν εκδώσει ανακοινώσεις με τα κατά τόπους προτεινόμενα ωράρια για τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κάθε κατάστημα μπορεί να τροποποιήσει τις ώρες λειτουργίας του, εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας (Δευτέρα–Σάββατο 06:00–21:00, Κυριακή 11:00–20:00).

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε στη δημοσιότητα το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025. Πιο αναλυτικά:

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 : 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ