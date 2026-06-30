Ξύπνα Έλληνα: 1 στα 4 βενζινάδικα σε κλέβει και το ΕΜΠ έχει τις αποδείξεις

Πας στο βενζινάδικο, λες «βάλε 50 ευρώ», κοιτάς το κοντέρ να γράφει, πληρώνεις και φεύγεις. Πόση βενζίνη μπήκε όμως πραγματικά στο ρεζερβουάρ σου; Σύμφωνα με νέα, αποκαλυπτική έρευνα, οι πιθανότητες να πλήρωσες «αέρα» είναι ανατριχιαστικά πολλές.

Για την ακρίβεια, ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Ελλάδα μας «κλέβει» κανονικότατα στην αντλία, μια σταθερή ταρίφα παραβατικότητας που κοστίζει σε όλους τους Έλληνες το αστρονομικό ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτός δεν είναι κάποιος αστικός μύθος, αλλά το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε χθες από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), βασίστηκε σε καθαρά κινηματογραφικές μεθόδους.

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Μυστικές δειγματοληψίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Για να πιάσουν το «κλέψιμο» επ' αυτοφώρω, οι ερευνητές του Πολυτεχνείου έκαναν 200 μυστικούς ανεφοδιασμούς με απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (95 RON). Το σαφάρι των ελέγχων επικεντρώθηκε στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, με 130 δειγματοληψίες στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας τι ακριβώς φτάνει από τη μάνικα στο ντεπόζιτο.

Τα στοιχεία που προέκυψαν είναι μεν ελαφρώς βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να βγάζει μάτι:

Στην Αττική: Η παραβατικότητα δείχνει σημάδια υποχώρησης. Το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων (η κλοπή, δηλαδή) μειώθηκε στο 23,1% για το 2026, από το σοκαριστικό 33,1% που βρισκόταν το 2025. Παράλληλα, οι σωστοί ανεφοδιασμοί που κινήθηκαν εντός ανεκτών ορίων ανέβηκαν στο 76,9% (από 66,9%). Ακόμα και το «ταβάνι» της κλοπής έπεσε, αφού η μέγιστη απόκλιση από την αναμενόμενη ποσότητα περιορίστηκε στο 14,99%, έναντι του 18,2% της περσινής χρονιάς.

Στη Θεσσαλονίκη: Η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά κρύβει μια άσχημη παγίδα. Οι ελλειμματικές παραδόσεις υποχώρησαν στο 18,6% (από 20% το 2025) και το ποσοστό νομιμότητας άγγιξε το 81,4% (από 80%). Το παράδοξο; Ενώ ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν μειώθηκε, αυτοί που το κάνουν, το κάνουν με μεγαλύτερο θράσος: η μέγιστη απόκλιση αυξήθηκε στο 14%, από 12,7% στην προηγούμενη μέτρηση, επιβεβαιώνοντας ότι το κύκλωμα ζει και βασιλεύει.

Ούτε 92 λουκέτα δεν τους πτοούν

Το πιο εξοργιστικό είναι ότι παρά τους ελέγχους, οι επιτήδειοι της μάνικας δεν δείχνουν να ιδρώνουν. Ακόμα και τα 92 πρατήρια που έκλεισαν οριστικά πέρυσι, δεν στάθηκαν ικανά να τους πτοήσουν ολοκληρωτικά.