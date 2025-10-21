Υπερδιπλασιάστηκε το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο

Οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις κατά 10,5% σε σχέση με πέρυσι αλλά και η μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σύγκριση με τη μείωση των εξαγωγών υπερδιπλασιασμό του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών του φετινού Αυγούστου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα στοιχεία οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος ) εξακολουθούν να δείχνουν έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο όμως είναι περιορισμένο σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Η Amazon μόλις έριξε το παγκόσμιο internet: Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση και τα αίτια του blackout
- «Η CIA έφτιαξε τη woke agenda»: Ο Εμίρ Κουστουρίτσα μοιράστηκε τις «θεωρίες» του για κορονοϊό και AI
- Η άχαρη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, οι δωρεές της La Vie en Rose και το μπαλάκι στον Δένδια
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.