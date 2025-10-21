Υπερδιπλασιάστηκε το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο

Οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις κατά 10,5% σε σχέση με πέρυσι αλλά και η μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σύγκριση με τη μείωση των εξαγωγών υπερδιπλασιασμό του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών του φετινού Αυγούστου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα στοιχεία οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος ) εξακολουθούν να δείχνουν έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο όμως είναι περιορισμένο σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr