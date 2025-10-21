Μενού

Υπερδιπλασιάστηκε το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο

Αύξηση 10,5% στις τουριστικές εισπράξεις.

Άνθρωποι στέκονται κάτω από την ελληνική σημαία | AP Photos / Petros Karadjias
Οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις κατά 10,5% σε σχέση με πέρυσι αλλά και η μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σύγκριση με τη μείωση των εξαγωγών υπερδιπλασιασμό του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών του φετινού Αυγούστου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα στοιχεία οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος ) εξακολουθούν να δείχνουν έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο όμως είναι περιορισμένο σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

