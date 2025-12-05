Υπερωρίες και δεύτερη δουλειά για τους «τεμπέληδες» Έλληνες - Πόσοι εργάζονται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα

Περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους εργάζονται οι Έλληνες, καθώς ένας στους πέντε δηλώνει ότι απασχολείται πλέον του νόμιμου ωραρίου του ή έχει και δεύτερη δουλειά, όταν σε ολόκληρη την ΕΕ το μέσο εβδομαδιαίο ωράριο διαμορφώνεται στις 36 ώρες.

Οι Έλληνες αναδεικνύονται σε πρωταθλητές στις υπερωρίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι χαμηλοί μισθοί, η οικονομική αβεβαιότητα και η επισφάλεια που χαρακτηρίζει την εγχώρια αγορά εργασίας οδηγούν πολλούς εργαζόμενους στην υπερωριακή απασχόληση.

