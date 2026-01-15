Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τον Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στις διεθνείς αγορές ως και κατά 3% σήμερα, έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο «οι σκοτωμοί» στο Ιράν «τέλειωσαν», καθώς και την επιλογή του αμερικανού προέδρου να παραμείνει αόριστος για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3%, στα 60,16 δολάρια, ενώ αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 2,87%, στα 64,61 δολάρια.
Οι τιμές είχαν αυξηθεί αλματωδώς τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων στο Ιράν, που σπαρασσόταν από ογκώδεις διαδηλώσεις που κατεστάλησαν βίαια, και των απειλών της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.
