Νέα Υπουργική απόφαση προβλέπει την αναγραφή της αρχικής τιμής - τιμής παραγωγού στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ σε μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η πρωτοβουλία «από το χωράφι στο ράφι» είχε παρουσιαστεί αρχικά από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μπουκώρο και τώρα θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

«Το μέτρο πρέπει να περιλαμβάνει τιμές παραγωγού και όχι της χονδρικής», υποστηρίζει η Ένωση Καταναλωτών η οποία χαιρετίζει τη νέα πρόταση.

Άρα, όπως επισημαίνει το Open, τα σούπερ μάρκετ θα υποχρεούνται με Υπουργική Απόφαση να αναγράφουν την αρχική τιμή για όλα τα προϊόντα που παρουσιάζεται μια απότομη αύξηση.

«Όταν οι καταναλωτές γνωρίζουν, έχουν και την ευθύνη των επιλογών τους» επισημαίνει ο Τάκης Θεπδωρικάκος.

Σούπερ Μάρκετ: Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά το πρώτο επτάμηνο του 2025.

Αναλυτικά, η μέση τιμή στα τρόφιμα αυξήθηκε 2,4% το 2025.

Στα μόνο προϊόντα που δεν παρατηρήθηκαν αυξήσεις είναι τα απορριπαντικά που σημείωσαν 0,9% μείωση και τα είδη προσωπικής υγιεινής με 1,6 % μείωση.