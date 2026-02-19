Υπολογίστε το Δώρο Πάσχα

Αντίστροφα αρχίζει να μετρά ο χρόνος για τo δώρο Πάσχα που θα λάβουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και το οποίο θα πρέπει να τους καταβληθεί το αργότερο έως και την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου.
Δικαιούχοι του δώρου είναι όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη.
