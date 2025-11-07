Ζάππειο: Διακήρυξη οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ με αιχμή την καινοτομία

Μια νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις άνοιξε με την υπογραφή Κοινής Διακήρυξης για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την υπογραφή έβαλαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο Αμερικανός υφυπουργός για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον Jacob Helberg, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόι. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec).

Η στρατηγική διάσταση της συνεργασίας

Ο κ. Helberg υπογράμμισε ότι η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού δημιουργεί νέες ευκαιρίες για χώρες όπως η Ελλάδα, ενώ τόνισε τον αδιαμφισβήτητο ρόλο των ΗΠΑ ως στρατηγικού συμμάχου.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχάρης ανέδειξε τη σημασία της Διακήρυξης ως απόδειξη της αφοσίωσης των δύο χωρών στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη.

«Μαζί διαμορφώνουμε ένα μέλλον με ανάπτυξη, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία αλλά ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία σε τεχνολογίες αιχμής, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και σταθερού εταίρου στην περιοχή, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.