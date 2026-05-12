Ζει στιγμές δόξας το κοτόπουλο των McDonald's

Με την τιμή στο μοσχάρι στις ΗΠΑ να πλησιάζει επίπεδα ρεκόρ (ανατιμήσεις +19% στην Ελλάδα τον Απρίλιο), οι λάτρεις του fast food επιλέγουν πλέον κοτομπουκιές και σάντουιτς, καθώς αναζητούν καλύτερα deals, με τα McDonald's να κεφαλαιοποιούν την ευκαιρία επιδιώκοντας ένα δυναμικό comeback καθώς τους τελευταίους 12 μήνες, η μετοχή μετρά απώλειες 9,3%
Ο CEO της τεράστιας αλυσίδας, Κρις Κεμπτσίνσκι μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών για το α' τρίμηνο υπογράμμισε ότι όταν οι τιμές του βοδινού κρέατος αυξάνονται, το κοτόπουλο τείνει να γίνεται πιο δημοφιλές, ενώ τα McDonald's σχεδιάζουν να ανταγωνιστούν πιο επιθετικά για να διεκδικήσουν τους ανθρώπους που αναζητούν πιο συμφέρουσες προσφορές στο γρήγορο φαγητό.
