«Ζεστό χρήμα» στην Πρέμιερ Λιγκ παρά τη χασούρα - Καταλύτης τα γήπεδα

Oι αγγλικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι προσελκύουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον από μεγάλους επενδυτές διεθνώς, όμως παραμένουν επικίνδυνες και συχνά ασύμφορες επιχειρήσεις. Η ετήσια οικονομική επισκόπηση του ποδοσφαίρου της Deloitte διαπίστωσε ότι οι συνολικές ζημίες προ φόρων για τις 20 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ ανήλθαν σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ τη σεζόν 2024/25, που ισοδυναμεί με χειροτέρευση άνω του 600% σε σχέση με πρόπερσι.

Μόνο οκτώ ανέφεραν λειτουργικά κέρδη εκείνο το έτος, σε σύγκριση με 13 την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με την Deloitte. Οι πολυδάπανες μεταγραφές για παίκτες αποτελούν βασικό παράγοντα για το υψηλό λειτουργικό κόστος. «Καθώς οι πόροι για αποκτήσεις παικτών έχουν αυξηθεί για να συμβαδίσουν με την συνεχώς κλιμακούμενη κούρσα για ταλέντα, το πιθανότερο είναι ότι αυτή θα είναι μια ακόμη χρονιά σημαντικών οικονομικών απωλειών», ανέφεραν οι ερευνητές.

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