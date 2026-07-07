5 τρόποι για να δροσιστείς μέσα σε καύσωνα χωρίς aircondition

Το aircondition δεν είναι ποτέ κάτι «δεδομένο» στην ακραία ζέστη. Σε πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, όπως οι Βρυξέλλες, τα κλιματιστικά τύπου aircondition στον πρόσφατο καύσωνα, ήταν λιγοστά, ίσως αποτελούν και άγνωστη λέξη για τους Βέλγους. Παρ' όλα αυτά, σε μια εποχή που η έντονη ζέστη είναι εδώ, οι καύσωνες είναι μια μόνιμη κατάσταση που όλοι βιώνουμε σταθερά κάθε καλοκαίρι, επιβάλλεται να βρίσκουμε νέους τρόπους για να δροσιστούμε. Τους καταγράφουμε παρακάτω.

Το οξύμωρο: Νερό στο πεζοδρόμιο

Στην Ιαπωνία, τα πολύ ζεστά καλοκαίρια, πολλοί καταστηματάρχες ρίχνουν κρύο νερό στο πεζοδρόμιο έξω από τα μαγαζιά τους. Η πρακτική λέγεται uchimizu και ξεκίνησε από την παράδοση της τελετής του τσαγιού ως πράξη καθαρισμού και καλωσορίσματος των επισκεπτών.

Σε αυτή την πρακτική λοιπόν, όταν το νερό «δροσίζει» το πεζοδρόμιο, στην πραγματικότητα απορροφά θερμότητα από το έδαφος. Μελέτη του 2018 έδειξε με αυτή την πρακτική, η θερμοκρασία του αέρα κοντά στο έδαφος μπορεί να πέσει έως και 5-6°C, ακόμη και με μικρή ποσότητα νερού.

Το hipster: Κρεμαστά, βρεγμένα παραβάν από βετιβέρ

Πριν την εξάπλωση των κλιματιστικών, σε πολλές ζεστές περιοχές της Ινδίας χρησιμοποιούσαν παραβάν φτιαγμένα από τις ρίζες του φυτού βετιβέρ. Τα διατηρούσαν βρεγμένα και τα κρεμούσαν σε πόρτες και παράθυρα από όπου φυσούσε αέρας. Ο ζεστός αέρας περνούσε μέσα από τις υγρές ρίζες, έχανε θερμότητα και έμπαινε πιο δροσερός στο σπίτι. Αξίζει να τονίσουμε ότι το βετιβέρ μυρίζει πολύ όμορφα και πώς τα κρεμαστά βετιβέρ χρησιμοποιούνται σήμερα ακόμη και σε ορισμένα σύγχρονα κέντρα δεδομένων (data centers) μέσω της έμμεσης εξατμιστικής ψύξης.

Το κάπως περίεργο: Φαρδιά, σκούρα ρούχα

Παρότι φαίνεται παράξενο, οι λαοί της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής φορούν εδώ και αιώνες φαρδιές, σκούρες ρόμπες. Μελέτη του 1980 έδειξε ότι αυτές μπορούν να δροσίζουν το σώμα. Το σκούρο ύφασμα απορροφά περισσότερη θερμότητα, αλλά επειδή είναι φαρδύ, ο ζεστός αέρας ανεβαίνει και φεύγει από το πάνω μέρος του ρούχου, τραβώντας συνεχώς πιο δροσερό αέρα από κάτω. Έτσι, η επιπλέον θερμότητα δεν «επιτίθεται» στο δέρμα.

Οξύμωρο νο.2: Πικάντικα φαγητά και τσάϊ

Επιδρομή σε ταϋλανδέζικα κουτούκια και σε σουβλατζίδικα με ειδίκευση στα γιαουρτλού κεμπάπ, έξτρα πικάντικο; ΝΑΙ.

Τα καυτερά φαγητά περιέχουν καψαϊκίνη, η οποία ξεγελά τον εγκέφαλο ότι το σώμα υπερθερμαίνεται.

Αυτό προκαλεί:

διαστολή των αιμοφόρων αγγείων,

περισσότερη εφίδρωση,

ταχύτερη ψύξη μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα.

Γι' αυτό χώρες με πολύ ζεστό κλίμα, όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη και το Μεξικό, έχουν παραδοσιακά πικάντικες κουζίνες.

Αντίθετα, ένα παγωμένο αναψυκτικό με πολλή ζάχαρη μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να μειώνει προσωρινά το φυσικό αντανακλαστικό της εφίδρωσης, ενώ η πέψη της ζάχαρης παράγει επιπλέον θερμότητα.

Το αλκοόλ, αντίθετα, προκαλεί αφυδάτωση και δυσκολεύει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Μια οικογένεια είμαστε όλη η εταιρεία, ας κοιμηθούμε (#not)

Η σιέστα ήταν παλαιότερα πολύ συνηθισμένη στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, αλλά σήμερα εφαρμόζεται όλο και λιγότερο. Στο σύγχρονο corporate κόσμο, που ο εργαζόμενος πρέπει να είναι διαθέσιμος όλη την μέρα, ακούγεται λίγο γραφικό και ξεπερασμένο, αλλά αυτή η πρακτική βοηθούσε πάρα πολύ τους εργαζόμενους να είνα πιο αποδοτικοί στην εργασία τους. Γιατί όμως;

Το σώμα παράγει θερμότητα ακόμη και όταν απλώς κινείται ή εργάζεται. Η βαριά δραστηριότητα τις πιο ζεστές ώρες αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης. Ακόμα και σήμερα πάντως, οι New York Times γράφουν ότι ειδικοί στην Γερμανία έχουν προτέινει την υιοθέτηση μεσημεριανής ανάπαυσης, μεταφέροντας την εργασία στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.