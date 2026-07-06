Καιρός: Ο καύσωνας φτάνει και στην Ελλάδα με 39άρια - Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Καυτή θα είναι η εβδομάδα που διανύουμε, καθώς υποχωρούν τα μελτέμια και ανεβαίνει ο υδράργυρος, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό.

Σύμφωνα με τα δεδομένα για τον καιρό, η εβδομάδα αρχίζει με ηλιοφάνεια, αλλά με τα μελτέμια να επιμένουν γεγονός που βοηθάει τον υδράργυρο να μείνει μέχρι τους 35 βαθμούς.

«Χρειάζεται προσοχή για τις φωτιές. Ο ζεστός και ξηρός καιρός, σε συνδυασμό με μελτέμια που θα επιμείνουμε Δευτέρα (06/07) και Τρίτη (07/07), αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς» προειδοποίησε ο ίδιος.

Επιμένουν τα μελτέμια

Οι άνεμοι θα πνέουν εντάσεις 6-7 μποφόρ στις εξής περιοχές

Κυκλάδες,

ανατολικό αιγαίο,

Καρπάθιο,

νότια τμήματα της Κρήτης,

Εύβοια,

Αττικοβοιωτία,

ανατολική και νότια Πελοπόννησο 6-7 μποφόρ

Στο εσωτερικό των Κυκλάδων και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, μπορεί να φτάσει και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθούν σύννεφα γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη, αλλά όχι κάτι αξιόλογο.

Ο άνεμος θα πνέει εντάσεως 4-5 μποφόρ ακόμα και 6 στο Κάβο Ντόρο, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι εντάσεως 3 βαθμών.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Καλός θα είναι και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, όπως δεν αναμένονται μεγάλες εντάσεις του βαρδάρη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 32-33, ενώ λίγα σύννεφα θα αναπτυχθούν στην ορεινή, ημιορεινή ζώνη.

Έρχεται αύξηση της θερμοκρασίας

Από την Πέμπτη και την Παρασκευή, ωστόσο, τα μελτέμια θα κοπάσουν με αποτέλεσμα να υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας. Μπορεί ο υδράργυρος να αγγίξει και τους 40 βαθμούς, σε τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα, θα υπάρξει και μία μικρή αστάθεια, που θα επηρεάσει με μπόρες τα βουνά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά όχι κάτι έντονο.

