Αγλλία: Θηλυκό ιγκουάνα γέννησε χωρίς να ζευγαρώσει ποτέ

Σε ένα απρόσμενο επεισόδιο που θα μπορούσε να τιτλοφορηθεί "Jurassic Mom", ένα θηλυκό ιγκουάνα με κεφάλι-κάσκα στον εξωτικό ζωολογικό κήπο του Τέλφορντ στην Αγγλία κατάφερε να γίνει μητέρα... χωρίς να ζευγαρώσει ποτέ!

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου έμεινε άφωνο όταν εντόπισε αυγά στο περίβλημα της ιγκουάνας, η οποία δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με αρσενικό.

Η απάντηση στο μυστήριο; Παρθενογένεση—ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό φαινόμενο στη φύση, όπου μη γονιμοποιημένα ωάρια εξελίσσονται σε έμβρυα, δημιουργώντας ουσιαστικά... κλώνους της μητέρας.

«Όταν επιβεβαιώσαμε ότι τα ωάρια ήταν γόνιμα χωρίς καμία επαφή με αρσενικό, τα σαγόνια μας χτύπησαν στο πάτωμα.

Αυτά τα μωρά είναι ουσιαστικά κλώνοι μίνι-μητέρων και το να τα βλέπουμε να ευδοκιμούν είναι απίστευτο.

Για εμάς, είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η ζωή βρίσκει έναν δρόμο στις πιο απροσδόκητες συνθήκες», είπε ο Άνταμς, διευθυντής του ζωολογικού κήπου.

Τα οκτώ νεογέννητα ιγκουανάκια φιλοξενούνται τώρα στο φυτώριο ερπετών του ζωολογικού κήπου.

Η ιστορία έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον επιστημόνων και επισκεπτών, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για συζήτηση γύρω από τη γενετική, την εξέλιξη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ερπετά στην άγρια φύση.

Πηγή: cbsnews.com