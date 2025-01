Αγριόγατος εντοπίστηκε στη Λίμνη Κερκίνη: Το μοναδικό άγριο αιλουροειδές στην Ελλάδα

Το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως εντοπίστηκε ένα πανέμορφο θηλαστικό στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα, αγριόγατος (felis silvestris).

Ο αγριόγατος στη Λίμνη Κερκίνη, όπως ενημέρωσε σχετικά το Πάρκο στα social media, συνιστά το μοναδικό άγριο αιλουροειδές με επιβεβαιωμένη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο.

Αγριόγατος στη Λίμνη Κερκίνη: Η ανάρτηση

«Ίσως από τις πιο όμορφες στιγμές των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδρόβιων Πουλιών στην Κερκίνη να ήταν η συνάντηση ... με ένα πανέμορφο θηλαστικό! Αγριόγατος (Felis silvestris) το μοναδικό άγριο αιλουροειδές με επιβεβαιωμένη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο!

Perhaps one of the most beautiful moments of the Midwinter Waterfowl Counts in Kerkini was the meeting of... with a beautiful mammal! The wildcat (Felis silvestris), the only wild feline with a confirmed presence in Greece!»