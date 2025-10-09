All For Blue: Ο ελληνικός περιβαλλοντικός οργανισμός για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος

Σκοπός της είναι η ενημέρωση για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η εκπαίδευση της νέας γενιάς.

Αν και συστήθηκε νομικά το 2017, οι εθελοντές της ομάδας All For Blue δίνουν το παρόν πάνω από 25 χρόνια σε πολυάριθμες δράσεις που αφορούν στον υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό των θαλασσών σε παγκόσμιο και πανελλήνιο επίπεδο, συμμετέχοντας και προσφέροντας ενεργά σε αυτές.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας, και στον τρόπο που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε όλες μας τις δράσεις και τα σεμινάρια, βρίσκονται οι αρχές του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον.

Υποβρύχιοι και παράκτιοι καθαρισμοί

«Πάντα ένιωθα πολύ τυχερή που έχω γεννηθεί στην Ελλάδα και μπορώ να έρχομαι σε επαφή με τη θάλασσα σε κάθε ευκαιρία. Μέσα στη θάλασσα νιώθω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου – λατρεύω την απεραντοσύνη της, τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της, την απίστευτη γαλήνη της.

Ευτυχώς μεγάλωσα σε μία οικογένεια που με έμαθε να την προστατεύω με κάθε τρόπο: Στις οικογενειακές μας εκδρομές με τους γονείς μου και την αδελφή μου μας ενοχλούσε κάθε φορά που βλέπαμε παραθεριστές να αφήνουν πίσω τους πλαστικές σακούλες, αποτσίγαρα και φεύγοντας από τις παραλίες πάντα μαζεύαμε όσο περισσότερα σκουπίδια μπορούσαμε.»

«Μεγαλώνοντας θέλησα να αφιερώσω περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε αυτή τη δραστηριότητα κάθε φορά που βρισκόμουν σε μία παραλία, σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν ήταν αυτή, από την Κούβα έως τις Μπαχάμες και τις Μαλδίβες.

Εκτός από την προσωπική μου πρωτοβουλία να μαζεύω σκουπίδια εντός και εκτός θάλασσας, ξεκίνησα να οργανώνω με εθελοντές και σχολεία τακτικούς καθαρισμούς παραλιών όχι μόνο στη Μύκονο, όπου ζω και εργάζομαι από το 2000 αλλά και σε δράσεις όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια οι οργανωμένοι καθαρισμοί που κάνω έχουν ευτυχώς όχι μόνο πανελλήνια, αλλά και παγκόσμια εμβέλεια.»

Σεμινάρια για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος

Τα σεμινάρια οργανώνονται σε συνεργασία με Δήμους, σχολεία, οργανισμούς και συλλόγους, έχουν στόχο:

Να μάθουν τα παιδιά πόσο σημαντική για τον άνθρωπο είναι η προστασία της θάλασσας.

Να αλλάξουν γνώμη για τους παρεξηγημένους καρχαρίες και να έρθουν μαζί με τους ενήλικες όσο πιο κοντά γίνεται στο μαγευτικό υποβρύχιο κόσμο με νέες γνώσεις και επιθυμία για δράση.

Να ευαισθητοποιηθούν διασκεδάζοντας μέσω οπτικοακουστικών και καλλιτεχνικών δρώμενων.

Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς, είναι πραγματικά επείγον να αναλάβουμε δράση. Είμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Στην All For Blue, αγαπάμε τον υποβρύχιο κόσμο. Γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να δώσουμε/ προσφέρουμε είναι η διατήρηση του. Θα έρθεις μαζί μας;

