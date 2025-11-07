Αποκαλυπτικό είναι ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου που καταγράφει τη διαφορά στην ποιότητα του αέρα μεταξύ της Βιέννης και του Νέου Δελχί, με το τελευταίο να αντιμετωπίζει σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ανησυχία έχει προκαλέσει παγκοσμίως η ανησυχητική εικόνα του ουρανού στο Νέο Δελχί της Ινδίας, όπου για ακόμη μία χρονιά καλύπτεται από πυκνό νέφος και επικίνδυνα επίπεδα AQI (Air Quality Index).

Όπως φαίνεται από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, από χρήστη που συνέκρινε τον ουρανό της Βιέννης και του Νέου Δελχί, η διαφορά στην ορατότητα αλλά και την καθαρότητα του αέρα είναι τόσο αισθητή που σόκαρε και έκανε το βίντεο viral.

Επισημαίνεται πως το Νέο Δελχί δεν είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζει προβλήματα με τα αυξημένα επίπεδα ρύπανσης, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι καιρικές συνθήκες εγκλωβίζουν τα αιωρούμενα σωματίδια κοντά στο έδαφος.