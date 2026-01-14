Μενού

Copernicus: Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά

Χαμηλότερα από το 2023 και το 2024 αλλά και πάλι το 2025 ήταν μία από τις πιο θερμές χρονιές στην παγκόσμια Ιστορία.

Ζεστός καιρός στην Αθήνα
Στιγμιότυπο από την Αθήνα | Eurokinissi
Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ στον πλανήτη, πλησιάζοντας στο επίπεδο των προηγούμενων ρεκόρ, το 2024 και το 2023, ανακοίνωσαν χωριστά σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus και το αμερικανικό ινστιτούτο Berkeley Earth.

Για πρώτη φορά, ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της Γης τα τελευταία τρία χρόνια ξεπέρασε κατά πάνω από 1,5° Κελσίου το επίπεδο της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900), που ήταν ο πιο φιλόδοξος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού, που υιοθετήθηκε πριν από μια δεκαετία, για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Οι κλιματολόγοι θεωρούν πλέον αναπόφευκτο ότι το όριο αυτό θα ξεπεραστεί με διάρκεια, με τίμημα ολοένα πιο συχνούς και μεγάλης διάρκειας καύσωνες και σφοδρότερα, καταστροφικότερα και φονικότερα ακραία φαινόμενα.

