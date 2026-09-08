ΕΕ: Τουλάχιστον 182.000 θάνατοι από μολυσμένο αέρα το 2023 - «Από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία»

Ανάρτηση για την τους 182.000 θανάτους από μολυσμένο αέρα στην ΕΕ το 2023 πραγματοποίησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

«Αν ζείτε σε μια ευρωπαϊκή πόλη, υπάρχει 95% πιθανότητα να αναπνέετε επικίνδυνο αέρα. Το 2023, 182.000 θάνατοι στην ΕΕ συνδέονταν με την έκθεση σε λεπτά σωματίδια (PM2,5). Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια παράγονται κυρίως από τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη θέρμανση των κατοικιών», τονίζεται.

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«Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια χάρη στις πολιτικές της ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ωστόσο, η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στις πόλεις», συνεχίζει η ανάρτηση.

Ακόμα αναφέρεται: «Το εργαλείο "European City Air Quality Viewer" του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατατάσσει 761 πόλεις σε όλη την Ευρώπη με βάση τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη μακροχρόνια έκθεση σε τρεις βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους: τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και το όζον.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρού Αέρα για Γαλάζιο Ουρανό, δείτε πώς συγκρίνεται η πόλη σας με άλλες πόλεις σε όλη την Ευρώπη».