Ερωτεύτηκε το παρθένο νησί με τις φυσικές ομορφιές, αλλά οι άγριοι κάτοικοί του μπορεί να τη σκότωσαν

Η 19χρονη Piper James αποφάσισε να απολαύσει το όμορφο πρωινό και να κάνει μία βουτιά στον Ειρηνικό Ωκεανό. Δύο ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρή, περικυκλωμένη από ντίνγκο, τα άγρια σκυλιά της Αυστραλίας που κυκλοφορούν ελεύθερα στο K’gari, εθνικό πάρκο που είναι γνωστό για τις φυσικές του ομορφιές.

Ο «παράδεισος» στην ανατολική ακτή της χώρας είχε μαγέψει τη νεαρή Καναδή, που αποφάσισε να μείνει για κάποιο διάστημα και να εργαστεί στο νησί της λίστας με τα Παγκόσμια Μνημεία.

Το αρχικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει στοιχεία πνιγμού, αλλά και δαγκώματα ντίνκγο - προθανάτια και μεταθανάτια. «Τα προθανάτια τραύματα από τα ντίνγκο δεν φαίνεται ότι προκάλεσαν τον θάνατό της» σημειώνει η ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Ειδικοί εκφράζουν τις ελπίδες τους - όσο μακάβριο κι αν ακούγεται αυτό - ο θάνατος να είναι αποτέλεσμα πνιγμού, καθώς η άλλη εκδοχή θα έχει θανάσιμα αποτελέσματα για τα ζώα.

Τα αποτελέσματα των τεστ στη νεαρή θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες, αλλά αν είναι υπεύθυνα τα ντίνγκο, αυτή θα είναι η τρίτη περίπτωση που καταγράφεται συμμετοχή τους σε θάνατο ανθρώπου εδώ και 50 χρόνια.

Η αρπαγή που έγινε ταινία

Το 1980, οι ντόπιοι άγριοι σκύλοι είχαν αρπάξει ένα μωρό από τη σκηνή των γονιών του. Η μητέρα επέμενε στην αθωότητά της, αλλά το δικαστήριο δεν πείστηκε για τα περί αρπαγής και φυλακίστηκε. Χρόνια αργότερα αποδείχθηκε η αθωότητά της και η υπόθεση είχε αποτελέσει και έμπνευση για σενάριο ταινίας με πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στριπ.

Το δεύτερο περιστατικό κατεγράφη το 2001, όταν ο 9χρονος Clinton Gage πέθανε στα δόντια των άγριων σκυλιών, ενώ ο αδελφός του σώθηκε τραυματισμένος.

«Δεν γνωρίζουμε εάν μπήκε στο νερό» είπε ο πατέρας της νεαρής, Todd James. «Αν μπήκε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πνίγηκε. Ήταν καλή κολυμβήτρια, αλλά καλοί κολυμβητές πεθαίνουν κάθε μέρα».

Θανατώθηκαν δεκάδες ντίνγκο

Οι Αρχές του K’gari συμβουλεύουν κατά της κολύμβησης καθώς υπάρχουν ισχυρά, επικίνδυνα ρεύματα.

Κρίνεται πως η 19χρονη μπορεί να επιχείρησε να κάνει σέρφινγκ, πριν βρεθούν μπροστά της τα ζώα.

Ο πατέρας της πιστεύει πως δεν είχε πάνω της κάποιο μέσο προστασίας, καθώς πίστευε ότι δεν το χρειαζόταν. «Η Piper δεν έπρεπε να πάει. Πήρε την απόφαση να πάει. Απλά εύχομαι να είχε πάρει μαζί της κάποιο ξύλο ή να μην είχε πάει καθόλου. Δεν έπρεπε να πάει μόνη της».

Ο ίδιος εξήγησε πως το παιδί του αγαπούσε πολύ τις παραλίες της Αυστραλίας, αλλά το K’gari της φάνηκε «εμπειρία άλλου επιπέδου».

Όπως θυμήθηκε, η 19χρονη τούς είχε πει πως τα ντίνγκο είναι «χαριτωμένα» και «μοιάζουν με σκυλιά φάρμας». Η αντίληψη αυτή, φυσικά, απέχει σημαντικά από την αλήθεια - που είναι πολύ επικινδυνότερη.

«"Αυτά τα σκυλιά" της είπα "μην τα αγγίζεις. Και μου απάντησε "Το ξέρω"».

Τις ημέρες μετά τον θάνατό της, περισσότερα από 30 ντίνγκο του νησιού «εξοντώθηκαν με ανθρωπιστικό τρόπο», μία απόφαση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι ο θάνατος της 19χρονης είναι αποτέλεσμα επίθεσης, θα μπορούσε να ξεσπάσει νέο κύμα ευθανασίας ζώων. Οι ντόπιοι γνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά ένας θάνατος είναι πάντα άσχημη υπενθύμιση.

Η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως εάν η ιατροδικαστική δείξει υπαιτιότητα ντίνγκο τότε θα θανατωθούν ζώα - δεν δόθηκε, όμως, εξήγηση για το πόσα ακριβώς.

Ο Todd James, παρότι θρηνεί το παιδί του, αντιτίθεται σθεναρά στην ευθανασία λέγοντας πως η Piper δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό.

«Η Piper δεν θα το ήθελε και θα ήταν τόσο λυπημένη εάν αποτελούσε λόγο της απόφασης» είπε, σύμφωνα με το CNN.

Οι επισκέπτες στο K’gari λαμβάνουν ξεκάθαρες προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα, αλλά η 19χρονη και άλλοι εργαζόμενοι στο νησί θα έπρεπε να λαμβάνουν πιο αυστηρό πλαίσιο δράσης, όπως είπε ο πατέρας της.

Εκατοντάδες ντίνγκο ελεύθερα στο νησί

Έως και 200 ντίνγκο περιφέρονται στο νησί και η διατήρησή τους θεωρείται θέμα «εθνικής σημασίας» για τη χώρα.

Αλλά αναγνωρίζονται ως επικίνδυνα. Οι επισκέπτες του K'gari προειδοποιούνται να παραμένουν τουλάχιστον 20 μέτρα μακριά από τα ζώα, να ταξιδεύουν σε ομάδες και να κρατούν τα παιδιά σε απόσταση.

Παρέχονται και ειδικά «ξύλα για ντίνγκο», με τα οποία μπορούν να απομακρύνουν όσα τους πλησιάζουν πολύ. Τα ζώα, ως άγρια, βλέπουν τον άνθρωπο ως τροφή - όπως είναι φυσιολογικό. Θα γινόταν το ίδιο και με μία τίγρη.

Ο Ben Allen, βιολόγος άγριας ζωής που εργάζεται για την Ecosure, μια περιβαλλοντική εταιρεία συμβούλων που πραγματοποίησε την τελευταία μεγάλη μελέτη για τα ζώα του νησιού, επεσήμανε πως δεν είναι εκείνα το πρόβλημα, αλλά ο άνθρωπος.

Τα ντίνγκο, άγρια σκυλιά της Αυστραλίας | Pixabay

Οι τουρίστες καλούνται να κλειδώνουν τα τρόφιμα και τα σκουπίδια τους, ενώ οι ψαράδες πρέπει να θάβουν τα δολώματα που μπορεί να προσελκύσουν τα αρπακτικά. Επιβάλλονται βαριά πρόστιμα σε όσους τα ταΐζουν ή ενθαρρύνουν την παρουσία τους. Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, πάλι, καλούν τους επισκέπτες να μην αρχίσουν να τρέχουν αν δουν κάποιο γιατί τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά.

Επιπλέον, υπάρχουν συμβουλές να μην πραγματοποιούνται ταξίδια κατά τη διάρκεια της περιόδου ζευγαρώματος, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.

Ο πληθυσμός των ντίνγκο δεν αυξάνεται σε βαθμό που προκαλεί πρόβλημα, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που το δημιουργούν. Οι επισκέπτες έχουν αυξηθεί, φέρνουν μαζί τους τροφή που προσελκύει τα ζώα και δεν τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, λένε οι ειδικοί. Για μερικούς, μπορεί να μοιάζουν με μικρά κατοικίδια σκυλιά, αλλά είναι απρόβλεπτα και άγρια. Και όπως οι τουρίστες καλούνται να μένουν μακριά από τα μεγάλα αρπακτικά ζώα σε άλλες χώρες, έτσι και εδώ πρέπει να κρατούν απόσταση από τα ντίνγκο, όσο αβλαβή και αν φαίνονται.

«Η λύση δεν είναι να τιμωρηθούν τα ζώα» είπε η Christine Royan, διευθύντρια του Butchulla Aboriginal Corporation, της αρχής που έχει αναλάβει την προστασία τους εδώ και χιλιάδες χρόνια.