Το φαινόμενο Λα Νίνια επέστρεψε αλλά... «αποδυναμωμένο»

Το κλιματικό φαινόμενο La Niña, το οποίο τείνει να κατεβάζει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα, επιστρέφει, όμως ο αντίκτυπός του μάλλον θα είναι περιορισμένος, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το Λα Νίνια είναι φυσικό φαινόμενο που κατεβάζει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του ισημερινού στον Ειρηνικό και τείνει να ψυχραίνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και να ενισχύει τους κυκλώνες στον Ατλαντικό.

Είναι το αντίστροφο του φαινομένου Ελ Νίνιο, με το οποίο εναλλάσσεται, αν και υπάρχουν επίσης ουδέτερες φάσεις, που δεν εκδηλώνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Έπειτα από βραχεία φάση του φαινομένου Λα Νίνια από τον Δεκέμβριο του 2024 ως τον Μάρτιο του 2025, παρατηρήθηκαν ουδέτερες συνθήκες. Όμως από τον Σεπτέμβριο, το φαινόμενο επέστρεψε, σημείωσε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Αναμένεται να συνεχιστεί τον χειμώνα, αλλά θα είναι αδύναμο και άρα υπάρχουν «λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσει τις συνηθισμένες χειμερινές συνέπειες», όπως για παράδειγμα ισχυρές χιονοπτώσεις στις βόρειες ΗΠΑ, κατά τη NWS.

Πριν από μερικά χρόνια, το φαινόμενο Λα Νίνια είχε επιμείνει, κατ’ εξαίρεση, για τρία χρόνια, από το 2020 ως το 2023, επιδεινώνοντας τις ξηρασίες και τις πλημμύρες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Παρά την επίπτωσή του να μειώνει τη θερμοκρασία, δεν μπόρεσε να εξισορροπήσει την τάση αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Φέτος ενδέχεται να έχει συνέπεια να επιδεινωθεί η περίοδος των κυκλώνων στον Ατλαντικό.

Αυτή η τελευταία, που γενικά διαρκεί ως τα τέλη Νοεμβρίου, αναμενόταν να είναι φέτος πιο εντατική από το φυσιολογικό, κατά εκτιμήσεις μετεωρολόγων. Όμως, μέχρι τώρα, αποδείχθηκε πολύ πιο ήπια από ό,τι προβλεπόταν: κανένας κυκλώνας την τρέχουσα περίοδο δεν έχει φθάσει πάνω από το έδαφος στις ΗΠΑ.