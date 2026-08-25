Τα δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, όπως αυτά που παρέχει ο δορυφόρος Landsat-9, προσφέρουν τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, όπως οι φωτιές στη Δυτική Αττική, στο μικροκλίμα μιας περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η μονάδα meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέλυσε δορυφορικά δεδομένα από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: στις 31 Ιουλίου 2026, πριν από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, και στις 16 Αυγούστου 2026, λίγες ημέρες μετά τη δασική πυρκαγιά.

Όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη, εντός των ορίων της καμένης έκτασης, οι τιμές της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους στις 16 Αυγούστου 2026 εμφανίζονται αυξημένες κατά 12 – 14°C σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τη δασική πυρκαγιά.

Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκαλύπτει θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης των 2 – 4°C σε αρκετές περιοχές, οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με φυσικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών μεταξύ των δύο ημερομηνιών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι πολύ χαμηλές τιμές διαφορών στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους (σκούρο μπλε) υποδηλώνουν την παρουσία νέφωσης, η οποία επηρεάζει τις δορυφορικές μετρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις αφορούν τη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους και όχι άμεσα τη θερμοκρασία του αέρα. Η σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας μπορεί, ωστόσο, να επηρεάζει την θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφάνεια και, κατ’ επέκταση, το τοπικό μικροκλίμα.

Συμπερασματικά, τα δορυφορικά δεδομένα αναδεικνύουν τη σημαντική επίδραση της απώλειας δασικής βλάστησης στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους μετά από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, με πιθανές επιπτώσεις στο μικροκλίμα και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία της περιοχής.