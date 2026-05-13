Μενού

Η γλυκιά είδηση της ημέρας: Ο Bumpy, το ορφανό ιπποποταμάκι, βρήκε την παρηγοριά στον άνθρωπο

Το 2 εβδομάδων ιπποποταμάκι θέλει πάντα να είναι δίπλα - ή καλύτερα πάνω - στους φροντιστές του, που δεν του χαλάνε χατίρι.

Reader symbol
Newsroom
Bumpy
Bumpy | Sheldrick Wildlife Trust
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Bumpy είναι ένα ορφανό ιπποποταμάκι μόλις 2 εβδομάδων, που κρατήθηκε στη ζωή χάρη στις προσπάθειες των φροντιστών τους στην Κένυα.

Το μωρό διασώθηκε από στελέχη του Sheldrick Wildlife Trust, το οποίο ειδικεύεται στη φροντίδα μεγαλόσωμων ζώων όπως αυτό, αλλά και ρινόκερων.

Οι φροντιστές του τον ταΐζουν με μπιμπερό και ο Bump, όπως φαίνεται και από το σχετικό υλικό που έχει δημοσιευτεί, δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί στις αγκαλιές του.

Bumpy
Bumpy | Sheldrick Wildlife Trust
Bumpy
Bumpy | Sheldrick Wildlife Trust

«Είναι πολύ αγκαλίτσας και είναι πιο ευτυχισμένος όταν κουρνιάζει σε κάποιον» ανέφερε η δομή φιλοξενίας.

Στις εικόνες που δημοσιεύονται από τη έως τώρα πορεία του, εμφανίζεται ξαπλωμένος αγκαλιά με έναν άνθρωπο, ενώ σε άλλα καρέ εμφανίζεται να απολαμβάνει χάδια. 

Bumpy
Bumpy | Sheldrick Wildlife Trust
Bumpy
Bumpy

«Περνάει μεγάλο μέρος της ημέρας βυθισμένος - αλλά ποτέ μόνος. Ένας μουσκεμένος φύλακας είναι δίπλα του όλη την ημέρα, στο νερό ή στο έδαφος», δήλωσε ένας από τους φύλακες στο BBC.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ