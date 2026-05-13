Η γλυκιά είδηση της ημέρας: Ο Bumpy, το ορφανό ιπποποταμάκι, βρήκε την παρηγοριά στον άνθρωπο

Ο Bumpy είναι ένα ορφανό ιπποποταμάκι μόλις 2 εβδομάδων, που κρατήθηκε στη ζωή χάρη στις προσπάθειες των φροντιστών τους στην Κένυα.

Το μωρό διασώθηκε από στελέχη του Sheldrick Wildlife Trust, το οποίο ειδικεύεται στη φροντίδα μεγαλόσωμων ζώων όπως αυτό, αλλά και ρινόκερων.

Οι φροντιστές του τον ταΐζουν με μπιμπερό και ο Bump, όπως φαίνεται και από το σχετικό υλικό που έχει δημοσιευτεί, δεν χάνει ευκαιρία να βρεθεί στις αγκαλιές του.

«Είναι πολύ αγκαλίτσας και είναι πιο ευτυχισμένος όταν κουρνιάζει σε κάποιον» ανέφερε η δομή φιλοξενίας.

Στις εικόνες που δημοσιεύονται από τη έως τώρα πορεία του, εμφανίζεται ξαπλωμένος αγκαλιά με έναν άνθρωπο, ενώ σε άλλα καρέ εμφανίζεται να απολαμβάνει χάδια.

«Περνάει μεγάλο μέρος της ημέρας βυθισμένος - αλλά ποτέ μόνος. Ένας μουσκεμένος φύλακας είναι δίπλα του όλη την ημέρα, στο νερό ή στο έδαφος», δήλωσε ένας από τους φύλακες στο BBC.