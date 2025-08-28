Η κλιματική αλλαγή υπεύθυνη των Megafires: Τι έδειξε μελέτη για καιρό και Ελλάδα

Νέα επιστημονική μελέτη του World Weather Attribution έδειξε πως η κλιματική αλλαγή καθιστά 10 φορές πιο πιθανό να δημιουργηθούν καιρικές συνθήκες όπως αυτές που οδήγησαν στις καταστροφικές φετινές πυρκαγιές σε Τουρκία, Κύπρο και Ελλάδα.

Στη σχετική μελέτη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, συμμετέχουν και Έλληνες ερευνητές από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Παράλληλα όπως τονίζεται στην έρευνα η κλιματική αλλαγή έκανε τις καιρικές συνθήκες που οδήγησαν στις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουνίου και Ιουλίου σε Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρο κατά 22% εντονότερες.

Καμένα αυτοκίνητα μετά τη φωτιά στην Πάτρα | Eurokinissi

Κλιματική αλλαγή: Τα βασικά ευρήματα της μελέτης

Οι ερευνητές, όπως αναφέρουν, αναμένουν παρόμοια αποτελέσματα για τις πυρκαγιές στην Ισπανία και προειδοποιούν για πιο επικίνδυνες πυρκαγιές με τη συνεχιζόμενη καύση ορυκτών καυσίμων.

Η μελέτη διεξήχθη από 28 ερευνητές μέλη της ομάδας World Weather Attribution, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων από πανεπιστήμια και μετεωρολογικές υπηρεσίες στην Τουρκία, την Ελλάδα, στην Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα επικεντρώνεται στις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Ιουλίου ενώ αναμένεται να ακολουθήσει νεότερη έκθεση για αυτές του Αυγούστου.

Όπως τονίζεται από τους επιστήμονες, η μελέτη της World Weather Attribution ακολουθεί δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι το 2025 έχει καταστεί το χειρότερο έτος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη όσον αφορά τις πυρκαγιές, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια (10 εκατομμύρια στρέμματα) να έχουν καεί. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος μεγαλύτερων και πιο δύσκολα ελεγχόμενων πυρκαγιών θα συνεχίσει να αυξάνεται εάν οι χώρες συνεχίσουν να καίνε ορυκτά καύσιμα ενώ επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε καταστροφικές πυρκαγιές.

Στα βασικά ευρήματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ότι:

Η κλιματική αλλαγή έθεσε τις βάσεις για τις πυρκαγιές, επηρεάζοντας τις καιρικές συνθήκες τους μήνες, τις εβδομάδες και τις ημέρες που προηγήθηκαν.

Οι συνολικές χειμερινές βροχοπτώσεις στην περιοχή έχουν μειωθεί κατά περίπου 14%, γεγονός που οδηγεί σε ξηρότερες συνθήκες το καλοκαίρι.

Η έντονη ξηρασία που προκάλεσε την καύση των φυτών πριν από τις πυρκαγιές ήταν περίπου 18% πιο έντονη λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ζεστές, ξηρές συνθήκες και οι θυελλώδεις άνεμοι (hot- dry - windy) , ο συνδυασμός των οποίων οδήγησαν στην εξάπλωση των πυρκαγιών ήταν περίπου 22% πιο έντονες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ταυτόχρονες πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη εξαντλούν τους πόρους για την κατάσβεση των πυρκαγιών και τα πιο έντονα φαινόμενα ήδη ξεπερνούν τις προσπάθειες προσαρμογής.