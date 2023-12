Η κοινοπραξία των Polygreen, Aldar, Tadweer αναλαμβάνει σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος Ecoloop, για τη διαχείριση απορριμμάτων, στo Άμπου Ντάμπι

Το Ecoloop, θα είναι το πρώτο στο είδος του κυκλικό μοντέλο ολικής εκτροπής των αποβλήτων από την υγειονομική ταφή και μετατροπής τους σε πολύτιμους πόρους, το οποίο θα καλύπτει όλο το δίκτυο ακινήτων που βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείρισης της Aldar.

Η υπογραφή της κοινοπραξίας έγινε κατά τη διάρκεια της COP28 παρουσία της Αυτού Υψηλότητας του Σεΐχη Theyab bin Mohamed bin Zayed, Προέδρου του Emirates Foundation, το οποίο αποτελεί τον Φορέα Επίβλεψης της Εθνικής Πρωτοβουλίας των ΗΑΕ για την αντιμετώπιση της Απώλειας και της Σπατάλης Τροφίμων - Νe'ma, και της Εξοχότητάς της Mariam Almheri, Υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των ΗΑΕ και Πρόεδρος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής της ne'ma.

Παρακάτω θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το έργο:

Η Κοινοπραξία (Ecoloop) αναλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων.

για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων. Το πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων που θα εφαρμοστεί, βασίζεται στην τεχνολογία που διαμορφώθηκε στο πρότυπο του "Just Go Zero" της POLYGREEN, το οποίο έχει εκτρέψει από την ταφή με επιτυχία το 100% των αστικών στερεών αποβλήτων στο νησί της Τήλου.

της POLYGREEN, το οποίο έχει εκτρέψει από την ταφή με επιτυχία το 100% των αστικών στερεών αποβλήτων στο νησί της Τήλου. Η Tadweer θα αναλάβει τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων σε όλο το χαρτοφυλάκιο του έργου

σε όλο το χαρτοφυλάκιο του έργου Η ne'ma προωθεί τον μετασχηματισμό των κοινοτήτων , εφαρμόζοντας την πρακτική “Zero Food Waste to Landfill" - μια κυκλική και ολιστική προσέγγιση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων - και προωθώντας την υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση.

, εφαρμόζοντας την πρακτική “Zero Food Waste to Landfill" - μια κυκλική και ολιστική προσέγγιση για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων - και προωθώντας την υπεύθυνη και βιώσιμη κατανάλωση. Η εφαρμογή του μοντέλου Ecoloop , στοχεύει στο μηδενισμό της εκπομπής περίπου 32.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που διαχέονται στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο.

, στοχεύει στο μηδενισμό της εκπομπής περίπου 32.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που διαχέονται στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο. Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου για την Κλιματική Αλλαγή - COP28.

Η Εξοχότητά της Mariam Almheiri, Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των ΗΑΕ και Πρόεδρος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής της ne'ma, δήλωσε: «Τα ΗΑΕ δεσμεύονται σε ουσιαστικές αλλαγές στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου μέλλοντος. Έχοντας αναλάβει την προεδρία της COP28, εργαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και την οικοδόμηση της βιώσιμης υποδομής που χρειαζόμαστε. Η ne'ma, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αειφόρων πρωτοβουλιών, θα υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των κοινοτήτων μέσω της πρακτικής “Zero Food Waste to Landfill". Η δέσμευση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον στόχο μας για τη διαμόρφωση πιο οικολογικά συνειδητοποιημένων κοινοτήτων». Και συνεχίζει «Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα απορρίμματα τροφίμων και η δημιουργία βιώσιμων υποδομών θα υποστηρίξουν, αντίστοιχα, τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες κοινότητες. Για να επιτύχουν τα ΗΑΕ το Net Zero μέχρι το 2050, πρέπει να συνεργαστούμε, και μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Ecoloop να αναδείξουμε τον θετικό αντίκτυπο που έχει η σύμπραξη στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας και χωρίς αποκλεισμούς δράσης για το κλίμα».

Η σύμπραξη υποστηρίζει τον στόχο της Tadweer να εκτρέψει από την υγειονομική ταφή το 80% των παραγόμενων αποβλήτων του Άμπου Ντάμπι μέχρι το 2030, καθώς και το σχέδιο Net Zero της Aldar που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 με τη δέσμευση της Aldar να γίνει μια επιχείρηση με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, σύμφωνα με τη στρατηγική πρωτοβουλία Net Zero των ΗΑΕ μέχρι το 2050.

Κάθε χρόνο παράγονται περίπου 70.000 τόνοι αστικών στερεών αποβλήτων από το υφιστάμενο δίκτυο ακινήτων ιδιοκτησίας της Aldar τα οποία οδηγούνται προς υγειονομική ταφή, με το κόστος διαχείρισης να ανέρχεται σε 10-15 εκατομμύρια ετησίως, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα περίπου 32.500 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κάθε χρόνο.

Μέσω του Ecoloop θα εφαρμοστούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας για την αποτροπή της διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής και την προώθησή τους προς επεξεργασία και μετατροπή σε υποπροϊόντα και δευτερογενείς πρώτες ύλες, τα οποία στη συνέχεια θα προωθούνται στην αγορά μέσω προσυμφωνημένων συνεργειών. Στο πλαίσιο αυτού του νέου κυκλικού μοντέλου, τα απόβλητα που συλλέγονται θα διαχωρίζονται σε τέσσερις νέους σταθμούς μεταφόρτωσης και θα παραδίδονται στο νέο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας στο Al Ghadeer του Άμπου Ντάμπι. Μοναδικό χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας διαχωρισμού αποβλήτων είναι το ευρύ φάσμα αξιοποιήσιμων υλικών που θα προκύπτουν -από την ανακύκλωση υλικών όπως πλαστικό και γυαλί και την επεξεργασία ξύλου, μέχρι ανάκτηση ενέργειας, την παραγωγή βιοαερίου κ.λπ.. Το έργο αυτό υποστηρίζει τη στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων του Άμπου Ντάμπι υπό την αιγίδα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Άμπου Ντάμπι.

Ο Talal Al Dhiyebi, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldar, δήλωσε: «Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τον τομέα των ακινήτων, αλλά για όλους τους κλάδους. Έχουμε όλοι την ευθύνη να επαναπροσδιορίσουμε τις πρακτικές μας και να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα. Για την Aldar, η συνεργασία μας με την Tadweer και την Polygreen είναι ένα βήμα προς μια κυκλική οικονομία και προς μια επιχείρηση μηδενικών αποβλήτων. Το Ecoloop αποτελεί μια καινοτόμο εναλλακτική λύση έναντι της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων στο Άμπου Ντάμπι και ευελπιστούμε πως θα θέσει νέα πρότυπα και θα εμπνεύσει την εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων σε όλα τα ΗΑΕ και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή».

Ο Eng. Ali Al Dhaheri, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της Tadweer, σχολίασε: «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε στενά με την Aldar και την Polygreen για την έναρξη του έργου Ecoloop, μετατρέποντας τα απόβλητα της Aldar σε πολύτιμους πόρους. Οι συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς φορείς είναι κρίσιμες για την επιτυχία της κυκλικής οικονομίας και η συνεργασία μας με αυτούς τους οργανισμούς υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να επιτύχουμε 80% εκτροπή από την υγειονομική ταφή στο Αμπού Ντάμπι έως το 2030, συμβάλλοντας παράλληλα στον στόχο μας να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων».

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Polygreen ανέφερε: «Η Polygreen μοιράζεται το όραμα και τις αξίες της καινοτομίας και της κυκλικότητας με την Aldar και την Tadweer. Η εφαρμογή του ολοκληρωμένου και ανατρεπτικού μοντέλου Ecoloop θα αποτελέσει την επιτομή της κυκλικής διαχείρισης των πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η Αυτού Εξοχότης Ahmed Al Shamsi, Διευθύνων Σύμβουλος του Emirates Foundation και Αναπληρωτής της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής της ne'ma, δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε οργανισμούς των ΗΑΕ όπως η Aldar και η Tadweer να υποστηρίζουν προσπάθειες που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της διαχείρισης των αποβλήτων σε τέτοια κλίμακα. Κάθε χρόνο, τρόφιμα αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων AED καταλήγουν στις χωματερές μας και μέσω της Ne'ma, επιδιώκουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και να αλλάξουμε τη συμπεριφορά της απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Ανυπομονούμε να δούμε το Ecoloop να εργάζεται στοχεύοντας στην περαιτέρω συνεργασία με την τοπική κοινότητα, ώστε να επιτύχουμε αλλαγές που θα μειώσουν τα απορρίμματα τροφίμων και θα επιτρέψουν στα ΗΑΕ να επιταχύνουν τον στόχο μας για μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά 50% έως το 2030».

Το Ecoloop βασίζεται στην καταγεγραμμένη επιτυχία της Polygreen στην Ελλάδα η οποία προήλθε από την εφαρμογή του μοντέλου "Just Go Zero", το οποίο ενώνει την κοινότητα, τις επιχειρήσεις, και τοπικούς φορείς, στοχεύοντας σε έναν κόσμο μηδενικών αποβλήτων. Τον Ιούλιο του 2023, η Τήλος έγινε το πρώτο νησί στον κόσμο που έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο διαπίστευσης που δημιουργήθηκε από την Zero Waste Europe (ZWE) και την Mission Zero Academy (MiZA). Το πρόγραμμα εκτρέπει με επιτυχία το 100% των αστικών στερεών αποβλήτων του νησιού από την υγειονομική ταφή, γεγονός που οδήγησε στο οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ, επιτυγχάνοντας ανακύκλωση σε ποσοστό 90% επί του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων.