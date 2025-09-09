Ικαρία: Σπάνιο κητώδες πλάσμα βρέθηκε στη θάλασσα - Τι είναι ο ζιφιός

Ζιφιός εντοπίστηκε από το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» πάνω από την θαλάσσια τάφρο της Ικαρίας, ένα κητώδες πλάσμα που μοιάζει με δελφίνι, ένα από τα λιγότερο μελετημένα είδη της θάλασσας παγκοσμίως.

Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» σε πρόσφατη ανάρτηση του στο Facebook, ο ζιφιός (Cuvier’s beaked whale) είναι ένα πραγματικά αινιγματικό θαλάσσιο θηλαστικό, καθώς είναι ένα από τα πιο δύσκολα να μελετηθούν, αποφεύγoντας συστηματικά την επαφή με σκάφη ή με τον άνθρωπο.

«Οι ζιφιοί επιτρέπουν την προσέγγιση μόνο σε ένα από τα σκάφη του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος: το παλαιότερο σκάφος μας, το οποίο διατηρεί το ίδιο ακουστικό αποτύπωμα εδώ και 24 χρόνια, όσο παρακολουθούμε τους πληθυσμούς αυτού του ιδιαίτερου είδους», αναφέρει συγκεκριμένα το Ινστιτούτο.

«Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο μέσα από την έρευνα του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, καταγράφουμε μόνιμους πληθυσμούς Ζιφιών στις ίδιες περιοχές τα τελευταία 24 χρόνια», συνεχίζει.

Τα Ζιφιοειδή σε αναζήτηση της τροφής τους μπορούν να κάνουν βαθιές καταδύσεις – με την πιο βαθιά να έχει καταγραφεί σχεδόν στα 3000 μέτρα και με μεγαλύτερη διάρκεια τις 2 ώρες και 17 λεπτά.

«Στο Αιγαίο τους καταγράφουμε σε ολιγομελείς ομάδες σε περιοχές με βαθιά νερά», σημειώνει το Ινστιτούτο.