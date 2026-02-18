Κατεγράφη για πρώτη φορά καρχαρίας στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής

Για πρώτη φορά, εντοπίστηκε καρχαρίας στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής.

Η Jessica Kolbusz - ωκεανογράφος στο Κέντρο Έρευνας Βαθέων Θαλασσών στο Πανεπιστήμιο Minderoo της δυτικής Αυστραλίας, εντόπισε έναν καρχαρία στον Νότιο Ωκεανό κοντά στην Ανταρκτική.

Από τα 500 και πλέον είδη καρχαριών που βρίσκονται παγκοσμίως, μόνο πέντε έχουν παρατηρηθεί στο υδάτινο σώμα που περιβάλλει την Ανταρκτική, τον Νότιο Ωκεανό.

Γι' αυτό η ωκεανογράφος, εξεπλάγη από αυτό που είδε κοντά στα Νησιά Νότια Σέτλαντ, στα ανοιχτά της Ανταρκτικής Χερσονήσου, πέρυσι.

Από τα πλάνα που τράβηξε με την υποβρύχια κάμερά της, δεν κατέστη δυνατό να αναγνωριστεί το είδος του καρχαρία.

Οι εμφανίσεις καρχαριών σε αυτά τα νερά είναι δύσκολες, λόγω των παγωμένων νερού, η θερμοκρασία των οποίων είναι ελάχιστα άνω του μηδενός.

Ο συγκεκριμένος κινείτο αργά, σε βάθη όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι αχτίδες του φωτός.

Στις αρχές του 2025, η ίδια είχε καταγράψει άλλον έναν καρχαρία στην Τάφρο Τόνγκα στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Σε εκείνη την περίπτωση, εθεάθη να μασουλάει το δόλωμα που ήταν τοποθετημένο στην κάμερα, κάτι που επέτρεψε στους επιστήμονες να δουν από κοντά το εσωτερικό του στόματός του.