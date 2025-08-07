Μενού

Κλιματική αλλαγή: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ

Παύση των ρεκόρ ζέστης, μολαταύτα ο Ιούλιος ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

Καύσωνας Βερολίνο
Συνθήκες καύσωνα στο Βερολίνο | ΑΠΕ-ΜΠΕ/CLEMENS BILAN
Μολονότι διαπιστώθηκε παύση στη σειρά ρεκόρ ζέστης, ο Ιούλιος του 2025 κατατάχτηκε τρίτος ως προς το επίπεδο των πιο υψηλών θερμοκρασιών που έχουν καταγραφτεί οποιονδήποτε τέτοιο μήνα στη Γη, καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, επισήμανε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

«Δυο χρόνια μετά τον πιο θερμό Ιούνιο στα χρονικά, η πρόσφατη σειρά παγκόσμιων ρεκόρ θερμοκρασίας τελείωσε — προς το παρόν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή σταμάτησε», υπογράμμισε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, ο διευθυντής της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής (C3S).

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν μόλις ο τέταρτος από τους τελευταίους 25 κατά τους οποίους η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια γαιών και θαλασσών του πλανήτη παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 1,5 βαθμού Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή (στον 1,25 βαθμό Κελσίου).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ